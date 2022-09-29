Троицкий городской суд поддержал ходатайство следователя и отправил под стражу директора медицинского колледжа Евгения Шишкина. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Адвокат просил отпустить подзащитного под залог или домашний арест.
«Следователь настаивал на заключении под стражу, и суд поддержал ходатайство. Шишкин заключен в СИЗО до 23 ноября», — рассказали в суде.
Как ранее сообщал наш сайт, руководителя колледжа обвиняют в превышении должностных полномочий (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, в 2022 году директор потребовал от своего подчиненного ежемесячно передавать ему определенную сумму денег.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по региону.