Директора медколледжа в Троицке оставили в СИЗО по делу о присвоении премий

Евгений Шишкин останется под стражей до 23 февраля

Челябинский областной суд в апелляции оставил в силе постановление первой инстанции о мере пресечения бывшему директору Троицкого медицинского колледжа Евгению Шишкину. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (пункт «в» части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сегодня, 27 января, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, обвиняемый требовал от подчиненного работника передавать ему ежемесячно денежные средства, полученные в качестве оплаты труда и стимулирующих выплат.

«За период с января по сентябрь 2022-го подчиненный работник передал не менее 540 тысяч рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Сторона защиты ходатайствовала о более мягкой мере пресечения, однако суд не счел доводы адвоката обоснованными. Евгений Шишкин на время следствия останется в СИЗО.