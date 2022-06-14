Директора медфирмы задержали по делу о мошенничестве в Челябинске

Елену Селищеву задержали в аэропорту

13 июня, в аэропорту Челябинска силовики задержали гендиректора компании «Медсервис-регион» Елену Селищеву. Об этом Первому областному информагентству сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Елену Селищеву задержали по делу о мошенничестве при поставке томографов в министерство здравоохранения региона.

Ранее СК возбудил уголовные дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении замминистра здравоохранения Александра Кузнецова. Сейчас он находится под домашним арестом. По версии следствия, Кузнецов вступил в сговор с ЗАО «Медсервис-Регион» и аффилированными фирмами при закупке медоборудования для больниц Челябинской области. Суммы контрактов были завышены на 63 миллиона рублей.