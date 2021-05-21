Директора магнитогорского МУП подозревают в отмывании денег

Ранее руководителю учреждения предъявлено обвинение в растрате

Руководитель муниципального предприятия в Магнитогорске подозревается в отмывании денег. Ранее женщине предъявили обвинение в растрате вверенного имущества, сообщили сегодня, 21 мая, в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По данным следствия, в 2019 году обвиняемая заключила фиктивный договор с индивидуальным предпринимателем на поставку товаров на сумму более 160 тысяч рублей. Затем перечисленные средства предприниматель вернул подозреваемой. Она их использовала по своему усмотрению.

Женщине ранее предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества) по факту растраты средств учреждения на сумму более 39 тысяч рублей. Теперь дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления).