Директора копейского МУПа заключили под стражу по делу о взятке

Речь идет о получении денег за покровительство по контракту

Копейский городской суд заключил под стражу начальника МУП «Городская служба заказчика» Тимура Яхина. Его обвиняют в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 3 марта, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый получил от предпринимателя взятку 300 тысяч рублей за заключение муниципального контракта на понижение уровня воды в карьере бывшей шахты № 45, а также за общее покровительство во время во время контрольных проверок», — уточнили в ведомстве.

Преступление выявлено сотрудниками регионального ГУ МВД России при силовой поддержке управления Росгвардии по Челябинской области.

Яхин проведет под стражей два месяца.