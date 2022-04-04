Директора хлебокомбината в Копейске осудят за долг рабочим в 3 миллиона рублей

У компании образовалась задолженность по выплате 114 работникам

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу руководителя ООО «Копейский хлебокомбинат» Александры Максимовой. Женщину обвиняют в невыплате в течение более двух месяцев зарплаты сотрудникам и в сокрытии финансов организации, за счет которых должны взыскиваться налоги, сборы, страховые взносы.

По версии следствия, обвиняемая имела возможность своевременно выплачивать работникам полную зарплату, но направила предназначенные для выплаты деньги на хозяйственные нужды ООО «Копейский хлебокомбинат», минуя расчетный счет предприятия.

В период с августа 2020 г. по март 2021 г. образовалась задолженность по выплате зарплаты и пособий 114 работникам на сумму свыше 3,3 миллиона рублей.

Также с сентября 2020 г. по март 2021 г. Максимова, зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и о принятых мерах принудительного взыскания, расходовала свыше 17,3 миллиона рублей.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Копейский городской суд.

Напомним, ранее СК расследовал дело о невыплате зарплаты на «Копейском хлебокомбинате». В 2020 году сумма задолженности составила более 6 миллионов рублей.