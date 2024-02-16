Директора и экс-руководителя нацпарка «Таганай» оставили в СИЗО по делу о взятке

Адвокаты обвиняемых просили о более мягкой мере пресечения

Сегодня, 16 февраля, Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения постановление Калининского райсуда о заключении под стражу директора национального парка «Таганай» Эльвины Новоселовой и бывшего руководителя Алексея Яковлева, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Новоселова передала Яковлеву более миллиона рублей в обмен на свое назначение на место руководителя и повышение премий для сотрудников. Сейчас бывший руководитель нацпарка занимает должность заместителя директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды.

«Постановление первой инстанции оставлено без изменений, срок под стражей продлен до 10 апреля», — прокомментировали в облсуде.