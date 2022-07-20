Директора фирмы оставили в СИЗО по делу о мошенничестве на 19 млн рублей при строительстве детсада в Аше

По версии следствия, Евгений Юдин предоставил ложные документы о выполненных работах

Челябинский областной суд в апелляции оставил в СИЗО директора ООО СК «Флагман» Евгения Юдина. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве детского сада в Аше (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 20 июля, сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый похитил более 19 миллионов рублей, выделенных из городского бюджета на строительство сада. Юдин предоставил ложные сведения об объеме выполненных работ. Тракторозаводский районный суд отправил директора в СИЗО на 2 месяца.

«Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы. Суд оставил решение первой инстанции без изменения», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Компания «Флагман» была субподрядчиком. Изначально контракт был заключен с московской фирмой «Премиумстрой». Одним из условий контракта было выполнение работ в установленные сроки — до 31 марта 2019 года. Директором компании, по данным СБИС, является Николай Литовченко.

Иск в Арбитражный суд о взыскании с ООО «Премиумстрой» аванса и неустойки Минстрой региона подал еще летом 2020 года. В сентябре прошлого года суд удовлетворил требования министерства. Компания должна выплатить аванс (32,45 млн рублей) и неустойку (3,93 млн рублей).



Компания ООО «Премиумстрой» принимала участие в 28 торгах, из них выиграла 12.