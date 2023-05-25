Директора челябинского предприятия подозревают в подкупе за получение секретной информации

Против руководителя уже завели уголовное дело

В Челябинской области директора предприятия подозревают в коммерческом подкупе и незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области завело уголовное дело по статьям «незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну» и «коммерческий подкуп». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в апреле текущего года подозреваемый передал сотруднику сторонней коммерческой организации денежные средства в сумме 1 млн рублей за передачу информации, составляющую коммерческую тайну. Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу»,— отмечают в СК России по Челябинской области.

Сейчас следственное управление выбирает меру пресечения для подозреваемого и планирует предъявить ему обвинение. Вместе с этим идет сбор информации для подкрепления доказательств.