Директора Челябинского лакокрасочного завода оштрафовали за загрязнение воздуха

Предприятие осуществляло выбросы вредных веществ в атмосферу

Суд в Челябинске поддержал постановление Росприроднадзора о наказании директора Челябинского лакокрасочного завода «Фест ПРО», чье предприятие нарушало природоохранное законодательство, сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

В марте 2023 года ведомство провело на заводе плановую выездную проверку. Ее результаты показали, что предприятие осуществляло выброс загрязняющих веществ в воздух, таких как аммиак, ацетон, бутан и другие. Кроме того, на заводе не были разработаны планы мероприятий по достижению квот выбросов и недостоверно проводилась инвентаризация источников выбросов.

«Советский районный суд поддержал и оставил без изменения постановление Росприроднадзора о наложении административного штрафа на директора Челябинского лакокрасочного завода»,— уточнили в ведомстве.