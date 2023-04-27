В СУ СКР по Челябинской области сообщили, за что была задержана директор профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Елена Гнатышина. Женщину обвиняют в получении взятки на сумму 30 тысяч рублей.
«Деньги обвиняемая получила от студента через посредника за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений и выставление гарантированной положительной оценки за сдачу государственной итоговой аттестации без фактической проверки знаний», — рассказали в региональном СУ СКР.
Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.
Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил Елену Гнатышину под домашний арест.