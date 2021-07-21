Директора челябинского аэропорта оставили под домашним арестом до 1 августа

Адвокат Андрея Осипова ходатайствовал об отмене постановления

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке материалы уголовного дела в отношении директора аэропорта Андрея Осипова и оставил без изменения решение первой инстанции о продлении домашнего ареста. Об этом сегодня, 21 июля, сообщили в пресс-службе суда.

Ранее Центральный районный суд постановил продлить меру пресечения до 1 августа 2021 года. Адвокат Андрея Осипова подал апелляционную жалобу об отмене постановления, однако областной суд отклонил ее.

Напомним, подозреваемого в мошенничестве директора авиапредприятия задержали 3 марта сотрудники регионального УФСБ.

По версии следствия, он провел ремонт служебного автомобиля «Хендай», который повредил сам, а затем попросил подчиненного инсценировать ДТП, чтобы оплатить ремонт за счет страховой компании в сумме 170 тысяч рублей. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 159.5 УК РФ («Мошенничество в сфере страхования в крупном размере»). Андрею Осипову грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до шести лет.

С 4 марта по решению Центрального районного суда Андрей Осипов находится под домашним арестом.

