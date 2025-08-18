Директор стройкомпании в Челябинске задержан при попытке дать взятку должностному лицу

Сумма предполагаемого вознаграждения за превышение — 2 миллиона рублей

В Челябинске полицейские задержали директора строительной компании при попытке дать взятку в размере около 2 миллионов рублей должностному лицу. Задержание прошло при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии, сообщает пресс-служба городской полиции.

По предварительным данным, 49-летний челябинец предоставил в филиал энергоснабжающей организации документы о выполненных работах по договору подряда, завысив фактическую стоимость почти на 5 миллионов. По версии следствия, обвиняемый намеревался после получения денежных средств передать главному специалисту указанной организации взятку в размере 40% от суммы завышения — 1,9 миллиона рублей — за беспрепятственное проведение процедуры подписания актов выполненных работ.

Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог по независящим от него обстоятельствам: сотрудник энергоснабжающей организации обратился в правоохранительные органы.

По материалам, собранным полицейскими, в следственном отделе по Советскому району регионального управления СКР возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в особо крупном размере).

Сейчас фигурант арестован, продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.