Директор школы в Усть‑Катаве, где учитель трясла ученицу, получила выговор

Также наказаны педагог‑психолог и соцпедагог

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Прокуратура Усть-Катава продолжает расследовать случай грубого обращения с ученицей четвертого класса. Классный руководитель девочки уволена, еще несколько сотрудников школы получили выговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в школе допущен случай психического и физического воздействия в отношении ученицы», — рассказали в прокуратуре.

Директору школы, а также начальнику городского управления образования внесены представления об устранении нарушений закона. Такой документ позволяет надеяться, что подобные инциденты не повторятся.

Педагог за некорректное поведение уволена.

Директор школы, педагог-психолог и соцпедагог получили выговоры.

Напомним, инцидент произошел на перемене между учителем и ученицей четвертого класса. На видео, снятом учениками, видно, что классный руководитель чем-то рассержена и требует от ребенка, чтобы та позвонила по мобильнику маме. В какой-то момент педагог хватает школьницу за руки, а чуть позже — за шею и сильно трясет.

