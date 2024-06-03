Прокуратура Усть-Катава продолжает расследовать случай грубого обращения с ученицей четвертого класса. Классный руководитель девочки уволена, еще несколько сотрудников школы получили выговор, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
«Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства об образовании и основ профессиональной учительской этики в школе допущен случай психического и физического воздействия в отношении ученицы», — рассказали в прокуратуре.
Директору школы, а также начальнику городского управления образования внесены представления об устранении нарушений закона. Такой документ позволяет надеяться, что подобные инциденты не повторятся.
Педагог за некорректное поведение уволена.
Директор школы, педагог-психолог и соцпедагог получили выговоры.
Напомним, инцидент произошел на перемене между учителем и ученицей четвертого класса. На видео, снятом учениками, видно, что классный руководитель чем-то рассержена и требует от ребенка, чтобы та позвонила по мобильнику маме. В какой-то момент педагог хватает школьницу за руки, а чуть позже — за шею и сильно трясет.