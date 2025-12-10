Директор школы-интерната на Урале организовала хищение около 1 млн рублей

Четыре года женщина «доила» своих сотрудников, а с местной бизнес-леди украла деньги, предназначенные для питания детей

В Усть-Катаве бывший директор коррекционной школы-интерната и предпринимательница ответят в суде за хищение около 1 миллиона бюджетных средств, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 726 тысяч рублей директриса похитила сама: это были премии, которые она с 2020‑го по 2024 год начисляла подчиненным, а потом требовала перечислить ей на свой счет.

В сговоре с индивидуальной предпринимательницей, которая на основании контрактов оказывала услуги по организации школьного питания, обвиняемая завысила число фактически принимающих пищу воспитанников; ущерб управлению образования городского округа составил около 200 тысяч рублей.

Экс-директор интерната обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве, бизнес-леди — также вменяется статья 159 УК РФ. Уголовное дело направлено в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

В ходе предварительного расследования ущерб полностью возмещен. Наложен арест на автомобиль ИП стоимостью 1 миллион рублей.