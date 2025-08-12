Директор сетевого магазина в Миассе 3 месяца похищала деньги из рабочего сейфа

Пятидесятилетнюю женщину будут судить за растрату почти полумиллиона рублей

В Миассе пойдет под суд директор сетевого магазина, 50‑летняя женщина, которая за три месяца похитила почти полмиллиона рублей из рабочего сейфа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Расследованием установлено, что женщина пользовалась служебным положением с ноября 2024 года по февраль 2025‑го: выручку забирала частями, затем вносила правки в инкассационные документы, а деньгами распоряжалась по своему усмотрению. Общий ущерб составил около 450 тысяч рублей.

В отношении директора было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Сейчас расследование завершено, материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.