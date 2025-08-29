Директор продуктового магазина в Миассе похитила из кассы почти миллион рублей

Женщина предстанет перед судом

Директор магазина в Миассе своровала из кассы 920 тысяч рублей. Женщина больше года составляла фиктивные платежные документы. Материалы по уголовному делу направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемая более года систематически брала деньги из главной распределительной кассы магазина. Для сокрытия противоправной деятельности женщина создавала фиктивные платежные документы.

Преступление раскрыли сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Миассу. В отношении бывшего директора магазина возбуждено уголовное дело, материалы направлены в суд.