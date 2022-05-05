Директор магнитогорского цирка отрицает вину в избиении коллеги

Сергей Ходырев намерен обжаловать решение суда

Летом прошлого года в цирке Магнитогорска разразился скандал — заместитель директора Татьяна Папке заявила, что руководитель ударил ее за отказ увольняться по собственному желанию. Мировой суд назначил директору Сергею Ходыреву наказание — штраф в 10 тысяч рублей по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои»). Мы связались с обоими участниками конфликта. Их истории оказались диаметрально противоположными.

Татьяна Папке решением суда недовольна и намерена добиваться увольнения директора.

«Полагаю, что от меня хотели избавиться из-за того, что я заступилась за Дана и Марицу Запашных, уволенных „Росгосцирком“. Дан попросил меня составить характеристику на программу Mamma mia!, которая с оглушительным успехом прошла в нашем цирке. Сергей Ходырев занял место директора 3 августа 2021 года. А 18 августа пригласил меня к себе в кабинет и попросил написать заявление по собственному желанию. Я попыталась узнать, почему он принял такое решение, на что он ответил: „Не хочу с вами работать“. Больше ничего не объяснил. Я переволновалась, заплакала, развернулась к выходу. Он встал, ударил меня по щеке и толкнул в плечо. Я упала, ударилась о подоконник», — рассказала женщина.

Чуть позже для Татьяны Папке вызвали скорую помощь, женщина рассказала, что ушибы были зафиксированы. Замдиректора работает в цирке уже 18 лет.

Тем временем директор цирка Сергей Ходырев свою вину не признает, решение суда намерен обжаловать и будет добиваться возбуждения дела о клевете.

«Я не бил Татьяну Папке. Это выдумка от начала до конца. Увольнять ее я не собирался, заявление об уходе писать не предлагал. Вызвал ее к себе в кабинет, чтобы задать рабочие финансовые вопросы. Татьяна Папке занималась финансами цирка до моего прихода, и по итогам контрольно-ревизионной проверки обнаружились потери. Об этом я и хотел поговорить. Может, из-за этого она и перенервничала. Но вышла из кабинета она живая и здоровая. Вы знаете, никто из прошлых руководителей о ней положительно не отзывался. Складывается впечатление, что она выживает директоров по циничной схеме. Я бы нашел, за что ее уволить, если бы это было нужно. Наоборот, я хотел дать человеку шанс. Она до сих пор замдиректора, никто ее с работы не выгонял», — рассказал корреспонденту «Первого областного информагентства» Сергей Ходырев.

Решение суда о взыскании 10 тысяч рублей вступило в законную силу. Татьяна Папке намерена подать иск и о взыскании морального вреда.