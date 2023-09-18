Директор магнитогорского МУПа стал фигурантом дела о мошенничестве на 2 млн руб

Аферу провернули руководитель и подчиненный

В Челябинской области в отношении директора МП «Магнитогорскинвестстрой» завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. По данным регионального следственного управления СК России, муниципальный служащий вместе с подчиненным летом прошлого года украли материалы для строительства и благоустройства дорог. Причиненный ущерб оценивается как особо крупный.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Следствие установило, что руководитель местного муниципального предприятия в сговоре с начальником управления по содержанию объектов благоустройства того же МП летом прошлого года выкрали материалы из имущества «Магнитогорскинвестстрой». Материалы были предназначены для строительства и облагораживания автомобильных дорог. Действия подозреваемых расцениваются как предварительный сговор группой лиц и использование служебного положения. Похищенное имущество оценено в два млн рублей. Это особо крупный размер.

«Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу», — пояснили в следственном управлении.

Проводятся следственные действия для закрепления доказательств.