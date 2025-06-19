Директор кредитного кооператива в Челябинске похитил 28 млн рублей у Соцфонда

Вместе с соучастниками он находил женщин и обналичивал маткапитал в обход закона

В Челябинске будут судить бывшего директора кредитного кооператива, который похитил более 28 миллионов рублей Соцфонда. Деньги предназначались на выплату материнского капитала. На него и шли, но в обход закона, сообщает пресс-служба полиции.

Вместе с риелторами обвиняемый с 2017 по 2023 год подыскивал женщин, желающих обналичить средства маткапитала не по условиям законодательства, заключал с ними договор займа — будто деньги выдавались для улучшения жилищных условий. Фиктивные документы с заведомо ложными сведениями о законности оснований для получения выплаты передавались в отделение Соцфонда РФ.

«Противоправную деятельность злоумышленников пресекли оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного главка во взаимодействии с сотрудниками УФСБ. Следователи выявили 56 эпизодов мошенничества при получении выплат в крупном размере и факт покушения на мошенничество», — рассказали в ГУ МВД.

Производство по уголовному делу в отношении 45-летнего руководителя кооператива было выделено в отдельное производство, поскольку мужчина заключил досудебное соглашение, а также добровольно возместил часть ущерба, на сумму около 1,5 миллиона рублей.

В настоящее время расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.