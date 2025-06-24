Директор компании в Аше получил 9 лет за хищение 12 млн при строительстве детсада

Также он должен вернуть бюджету украденные деньги и дополнительно выплатить штраф 2 миллиона

Вступил в законную силу приговор в отношении директора строительной компании «Флагман», похитившего около 12 миллионов бюджетных рублей при строительстве детского сада в Аше. Мужчина проведет в колонии строгого режима ближайшие девять лет, сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области.

Напомним, в октябре 2024 года Центральный районный суд Челябинска признал осужденного виновным в том, что в 2018—2020 годах при строительстве здания детского сада на 240 мест, возводимого в рамках госконтракта, он за взятку 190 тысяч рублей предъявил директору ОГКУ «Челябоблинвестстрой» документацию, заведомо завысив объемы фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалов. В результате организации-подрядчику необоснованно перечислено более 11,6 миллиона рублей, которые впоследствии похищены.

«За мошенничество и дачу взятки директор получил срок и штраф 2 миллиона рублей, также был удовлетворен гражданский иск представителя потерпевшего. Сторона защиты обжаловала решение, полагая, что преступление совершено в связи с осуществлением предпринимательской деятельности, указав на отсутствие признаков преступления, просила приговор отменить и подзащитного оправдать либо возвратить уголовное дело прокурору», — говорится в сообщении.

Областной суд с учетом позиции прокурора отклонил доводы апелляционной жалобы защитника, приговор суда первой инстанции оставил без изменения.