Директор фонда «Моя планета» опроверг сообщения челябинских СМИ о 200 млн рублей на счетах

Вячеслав Плотников приложил к письму выписки за 10 лет работы организации

Директор благотворительного фонда «Моя планета» Вячеслав Плотников в письме к журналистам опроверг сообщения челябинских СМИ о поступлении 200 миллионов рублей на счета организации.

«В различных изданиях распространились фейки, порочащие честь и достоинство Благотворительного фонда „Моя планета“. В них Ваши коллеги необоснованно называют нас соучастниками преступлений, описывая наши якобы баснословные доходы, полученные от промышленников. Имея такое содержание, наша экологическая работа велась бы в иных масштабах. Такие средства фонд никогда не имел, за время его существования через его счет прошло не более 19 млн рублей, и большинство этой суммы — не заслуга Безрукова. Это отражено в выписке за 10 лет нашей деятельности, приложенной к письму. После его перехода на госслужбу поступления немного увеличились, при этом были минимальными, когда руководил фондом Безруков. Постоянные конфликты Виталия с промышленниками и нарушителями только усугубляли наше финансовое положение. Поэтому слухи о продолжении совместной деятельности фонда с ним беспочвенны — с 2018 года Виталий не имеет к нам никакого отношения, наша работа от него автономна», — написал Вячеслав Плотников.





Также он добавил, что по всем зафиксированным фактам распространения недостоверной информации фонд направит обращения в правоохранительные органы с целью защиты репутации.

Напомним, руководителем фонда «Моя планета» до поступления на госслужбу руководил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

20 июля стало известно о возбуждении в отношении него уголовного дела по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По предварительной версии, подозреваемый знал о проведении контрольных замеров в период НМУ и предупредил об этом представителя промышленного предприятия, чтобы у него была возможность снизить объем выбросов перед замерами. После допроса Виталия Безрукова отпустили домой, избрав меру принуждения в виде обязательства о явке. Обвинение ему не предъявлено.

Челябинские СМИ после задержания и допроса замминистра опубликовали сведения о якобы наличии на его счетах 60 млн рублей и о том, что он, по данным источников этих СМИ, получал взятки от промышленников.