Директор дома культуры скончался на открытии стадиона в Челябинской области

Фариту Мухамедьярову стало плохо во время церемонии в селе Миасском

Вчера в Миасском попрощались с 56-летним директором Октябрьского Дома культуры Фаритом Мухамедьяровым. Он умер 14 августа прямо во время открытия обновленного центрального стадиона в селе Миасском. На стадионе проходил матч по футболу среди местных команд. Директор ДК участвовал в соревновании по мини-футболу за команду ветеранов.

На мероприятии не было дежурного врача, об этом свидетельствуют очевидцы. А трибуны новой площадки установлены так, что вызванная карета скорой помощи не смогла приехать оперативно.

«Скорая приехала так быстро, как только возможно. Получили вызов и сразу выехали. О точном времени мы говорить не можем», — рассказывает старший фельдшер службы скорой помощи Красноармейской центральной районной больницы, который пожелал не представляться.

Никакого жесткого регламента по обязательному присутствию докторов на массовых мероприятиях не существует.

«Необходимость дежурства медработников на мероприятии определяют сами организаторы в зависимости от события», — комментирует пресс-секретарь регионального Минздрава Марина Сергеева.

Причины отсутствия медперсонала на мероприятии не сообщаются.

«От центральной больницы до стадиона рукой подать, буквально сто метров. Поэтому если что-то случится, то очень быстро приедет скорая»,— рассказала одну из версий такого решения главный редактор Красноармейской районной газеты «Маяк».

Прибывшая на место фельдшер скорой помощи начала реанимацию. На помощь к ней вскоре приехала еще одна медицинская бригада, но спасти умирающего человека не удалось.

Официальная группа администрации Красноармейского района во «ВКонтакте» сообщает: «Директор дома культуры имел заболевания сердечно-сосудистой системы и достаточно давно активно не играл в футбол. Поэтому аномальная жара и физические нагрузки вызвали у него коронарную недостаточность».