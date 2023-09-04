Директор детского лагеря в Челябинской области пойдет под суд по делу о смерти двоих рабочих

Братья погибли, отравившись окисью углерода в колодце

Следственные органы направили в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при выполнении работ, повлекшем смерть двоих рабочих (часть 3 статьи 216 УК РФ), в отношении директора детского лагеря «Чайка» в селе Хомутинино. Об этом сегодня, 4 сентября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в августе прошлого года. По версии следствия, 19-летний рабочий спустился в колодец для его очистки, не смог подняться обратно и надышался выхлопными газами. Его несовершеннолетний брат бросился на помощь, однако также отравился окисью углерода и погиб.

Дело направлено в Увельский районный суд.

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