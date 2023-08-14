Директор челябинской турфирмы попала под статью за обман клиентов на 770 тысяч рублей

Еще по 14 заявлениям проходит доследственная проверка

В отделе полиции «Центральный» УМВД РФ по Челябинску возбудили три уголовных дела о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ) в отношении директора ООО «Хоттур» Светланы С. Прокуратура контролирует расследование, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, директор заключала договоры на туристические услуги в офисе фирмы на улице Лесопарковой, получала предоплату, однако обязательства по бронированию путевок не исполнила, а деньги потратила на личные нужды.

«Уголовные дела объединены в одно производство, ущерб потерпевшим составил более 770 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Как ранее сообщал наш сайт, в мае жительница Челябинска Елена А. (имя изменено) купила с подругой тур в Абхазию за 120 тысяч рублей, однако поездка так и не состоялась и деньги женщинам так и не вернули. Выяснилось, что средства за несостоявшийся отдых так и не получили еще несколько челябинцев.