Директор челябинской медфирмы пойдет под суд по делу о хищении 82 млн рублей при поставке томографов

Елена Селищева, по версии следствия, уговорила на преступление замминистра здравоохранения

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовным делам гендиректора фирмы «Медсервис-Регион» Елены Селищевой. Ее будут судить за мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, в 2020 году Елена Селищева уговорила заместителя министра здравоохранения Александра Кузнецова на обеспечение медфирмы победой в конкурсе на контракт по поставке компьютерных томографов в больницы Златоуста, Миасса, Чебаркуля и Челябинска. Сумма контракта составила 191 млн рублей.

«Кроме того, указанное оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости на общую сумму более 82 млн рублей. Указанными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму более 60 млн рублей», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Центральный районный суд.

Ранее по этому делу вынесли приговор Александру Кузнецову.