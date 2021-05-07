Житель Челябинска предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.
Прокуратура Калининского района города Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за неуплату алиментов и злостное неисполнение решения суда.
По решению суда обвиняемый был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако, несмотря административную ответственность, с 2020 по 2021 год он не выплачивал им деньги и таким образом задолжал свыше 160 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила более 750 тысяч рублей.
«В 2019 году судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства обвиняемому, являющемуся директором строительной организации, вручено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Воспользовавшись служебным положением директора, имея реальную возможность исполнить решение суда, обвиняемый удержания из своей заработной платы не производил», — поясняет пресс-служба областной прокуратуры.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.