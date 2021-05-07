Директор челябинской фирмы задолжал своим детям более 750 тысяч рублей

Мужчина предстанет перед судом

Житель Челябинска предстанет перед судом за уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.

Прокуратура Калининского района города Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя за неуплату алиментов и злостное неисполнение решения суда.

По решению суда обвиняемый был обязан выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей. Однако, несмотря административную ответственность, с 2020 по 2021 год он не выплачивал им деньги и таким образом задолжал свыше 160 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила более 750 тысяч рублей.

«В 2019 году судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства обвиняемому, являющемуся директором строительной организации, вручено постановление об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника. Воспользовавшись служебным положением директора, имея реальную возможность исполнить решение суда, обвиняемый удержания из своей заработной платы не производил», — поясняет пресс-служба областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Калининский районный суд Челябинска.