Директор челябинского завода пойдет под суд по делу о сокрытии налогов

Недоимки составили более 21 миллиона рублей

Прокуратура Тракторозаводского района направила в суд уголовное дело в отношении директора Челябинского опытного механического завода Антона Гусева. Его обвинили в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налогов. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии следствия, директор завода с ноября 2019 года по август 2020 года умышленно скрыл денежные средства, за счет которых должно было состояться списание недоимок по налогам и страховым взносам. Сумма составила более 21 миллиона рублей.

В отношении Антона Гусева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в особо крупном размере»).

«Рассмотрение уголовного дела окончено. Материалы переданы в Тракторозаводский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в региональной прокуратуре.

Напомним, недавно челябинская фирма выплатила 19 миллионов рублей скрытых налогов.

