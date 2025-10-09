Директор челябинского парка обвиняется в растрате 86 млн рублей на аттракционы

Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления должностными полномочиями с причинением крупного ущерба городскому бюджету



Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения управления культуры администрации города. Его подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями).

По версии следствия, в период с января 2023 по июнь 2024 года руководитель заключил с коммерческой организацией договор на поставку аттракционов стоимостью более 86 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось за счет субсидии в 400 миллионов рублей, выделенной городской администрацией на развитие и благоустройство территории парка.

Следователи установили, что директор знал об отсутствии экономической целесообразности этой сделки. Часть приобретенных объектов подлежала демонтажу в рамках другого договора, а купленное оборудование имело значительный износ и было реализовано по завышенной стоимости.

В результате действий подозреваемого городской администрации причинен материальный ущерб в размере 86 миллионов рублей. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас следователи провели обыски по месту жительства фигуранта, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается, следователи работают над выявлением дополнительных эпизодов противоправной деятельности.