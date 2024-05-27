В Верхнеуральском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства затопления автомобиля, в котором находились два человека. Сообщается, что одному из них удалось спастись, тело второго вместе с автомобилем пришлось доставать со дна водоема спасателям.
Инцидент произошел в минувшие выходные на озере Карагайском со стороны одноименного поселка. ВАЗ-2109 съехал в водоем. Правоохранители обратились за помощью в поисково-спасательную службу области.
«В ходе обследования акватории водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20 метрах от берега, на глубине около трех метров. Водолазы обвязали автомобиль и по грунту отбуксировали к урезу воды. Тело погибшего 56-летнего мужчины передано правоохранителям», — рассказали в ведомстве.
Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.