«Девятка» с пассажирами затонула в озере под Челябинском

Один из находившихся внутри рыбаков не смог выбраться

В Верхнеуральском районе Челябинской области устанавливаются обстоятельства затопления автомобиля, в котором находились два человека. Сообщается, что одному из них удалось спастись, тело второго вместе с автомобилем пришлось доставать со дна водоема спасателям.

Инцидент произошел в минувшие выходные на озере Карагайском со стороны одноименного поселка. ВАЗ-2109 съехал в водоем. Правоохранители обратились за помощью в поисково-спасательную службу области.

«В ходе обследования акватории водолазы Магнитогорского отряда областной ПСС обнаружили затонувшую машину в 20 метрах от берега, на глубине около трех метров. Водолазы обвязали автомобиль и по грунту отбуксировали к урезу воды. Тело погибшего 56-летнего мужчины передано правоохранителям», — рассказали в ведомстве.

Расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.