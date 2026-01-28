Девятилетний мальчик погиб после падения в колодец с водой в Нязепетровске

Возбуждено уголовное дело, на место едет комиссия министерства ЖКХ Челябинской области

В Челябинской области возбуждено уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в Нязепетровске. Гуляя после школы, ребенок упал в открытый колодец с водой на улице Южной. Тело школьника обнаружили после того, как не вернувшегося домой мальчика начали искать родные, сообщает пресс-служба СУ СК Росси по Челябинской области.

«Место происшествия уже осмотрено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие опрашивает родственников погибшего и проверяет действия лиц, ответственных за содержание коммунальных сетей. Уголовно дело возбуждено по статье „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“», — сообщает Следственный комитет.

По предварительной информации, колодец — бесхозный, он не стоит на балансе коммунальных предприятий муниципалитета.

По поручению губернатора завтра утром, 29 января, в Нязепетровск выезжает комиссия министерства ЖКХ Челябинской области. Она установит принадлежность объекта. Об этом Первому областному информагентству рассказали в пресс-службе правительства региона.