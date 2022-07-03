Девять многоэтажек остались без воды на северо-западе Челябинска из-за коммунальной аварии

Порыв на водоводе устраняют сотрудники МУП «ПОВВ»

Сегодня утром, 3 июля, на северо-западе Челябинска произошла авария на водоводе. В результате девять многоэтажных домов остались без воды. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МУП «ПОВВ», сообщили журналисту Первого областного информагентства в пресс-службе администрации Челябинска.

«Произошла течь из колодца на пересечении улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы, под отключение воды попали девять многоквартирных домов. На месте работают сотрудники МУП „ПОВВ“, вода будет дана после устранения аварии»,— сообщили в мэрии.

На данный момент без воды остаются дома №№ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 по улице 250-летия Челябинска и дом № 30 на улице 40-летия Победы в микрорайоне № 25.

Дозвониться до МУП «ПОВВ» и узнать, в какое время планируют устранить аварию, на момент публикации не удалось.