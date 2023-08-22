Девять кустов марихуаны изъяли полицейские у жителя Челябинской области

Мужчина выращивал наркотик для личного потребления, а также для продажи

В Коркино Челябинской области полицейские задержали 43-летнего мужчину, который выращивал марихуану для личного потребления и продажи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На придомовом участке правоохранители обнаружили девять кустов марихуаны, в самом доме — около 90 граммов готового к употреблению наркотика. Как пояснил задержанный, часть запрещенного вещества он приготовил для себя, остальное планировал сбыть.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ („Хранение наркотических средств и растений, содержащих наркотические средства в значительном размере“). Также решается вопрос о возбуждении административного производства по факту незаконной культивации наркорастений»,— уточнили в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.