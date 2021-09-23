Девять человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Башкирии

В больницу доставили водителя «скорой» и медработников, которые находились в салоне автомобиля

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В четверг, 23 сентября, в Чишминском районе на 12-м км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки столкнулись автомобиль скорой помощи УАЗ и КамАЗ, сообщили в ГИБДД Башкортостана. В результате ДТП пострадали девять человек — это водитель машины скорой помощи, а также врачи, которые находились в салоне.

«23 сентября в девятом часу утра в Чишминском районе на 12-м км автодороги Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки столкнулись КамАЗ под управлением 59-летнего местного жителя и карета скорой медицинской помощи, за рулем которой находился 50-летний мужчина. В результате ДТП 9 человек, водитель и пассажиры скорой медицинской помощи, были госпитализированы. Начато разбирательство»,— уточнили в ГИБДД Башкортостана.

Пациентов в машине скорой не было. Известно, что автомобиль с медработниками направлялся из села Чишмы в больницу села Шингак-Куль. Причины ДТП устанавливаются.