Девушку-подростка и ее друга осудили за убийство мужчины в Челябинской области

Парочка жестоко расправилась с сожителем матери несовершеннолетней из-за личной неприязни

В Челябинске осудили несовершеннолетнюю жительницу Троицкого района и ее друга за убийство сожителя матери девушки, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В декабре 2020 года осужденные находились дома по улице Школьной в поселке Скалистый и распивали спиртные напитки вместе с мужчиной, с которым жила мама девушки. В какой-то момент они схватили ножи и нанесли пострадавшему множество ножевых ранений, от которых он впоследствии скончался.

Следователи выяснили, что убийство было совершено из-за неприязни девушки к маминому сожителю.

Челябинский областной суд вынес приговор юной жительнице Троицкого района и ее другу, обвиняемым по пункту «ж» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Девушке назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а ее другу — 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на срок 1,5 года.