Девушка с парнем погибли в аварии на дороге под Варной

Остальные участники ДТП получили различные травмы

ДТП со смертельным исходом произошло накануне под Варной, в семь часов вечера, сообщает Госавтоинспекция Челябинской области.

«На 74 км автодороги Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды водитель автомобиля „ВАЗ-2110“, по предварительным данным, пошел на обгон и столкнулся с автомобилем „ВАЗ-2107“. В результате аварии прямо на месте погибла 17-летняя пассажирка „десятки“, а позже, в больнице, умер 24-летний пассажир „семерки“», — рассказали в ГАИ.

Виновник ДТП тоже молод — ему 20 лет. Водителю «семерки» — 21 год.





Остальные участники ДТП получили различные травмы: это 20-летний водитель «десятки», 21-летний водитель «семерки» и еще два пассажира «семерки», которым 38 и 40 лет.

Госавтоинспекция рекомендует водителям быть предельно внимательными в темное время суток, особенно на загородной трассе и в условиях непогоды: соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию, а также не совершать резких и необдуманных маневров, использовать ремни безопасности и не отвлекаться на гаджеты.