Девушка по указке мошенников подожгла АЗС и трансформаторную будку

Без электричества остались 38 жилых домов и социальные объекты, возбуждено уголовное дело

В ночь на 12 ноября в городе Киренске Иркутской области сотрудники полиции и УФСБ задержали 24-летнюю местную жительницу по подозрению в поджоге трансформаторной подстанции и бензоколонки на АЗС, сообщает irk.ru. Позднее она рассказала силовикам, что действовала по указанию телефонных мошенников.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, возгорание на трансформаторной подстанции привело к отключению электроэнергии в 38 жилых домах и 6 социально значимых объектах. Пожар был оперативно ликвидирован, а на месте происшествия изъяты вещественные доказательства.

«Задержанная пояснила, что стала жертвой телефонных мошенников и совершила поджог по их указанию», — сообщили в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Прокуратура Иркутской области взяла на контроль ход и результаты расследования.