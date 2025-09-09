Девушка-курьер из Омска обманула пенсионерку из Магнитогорска на 4,4 млн рублей

Аферистку уже задержали

Девятнадцатилетнюю девушку-курьера, связанную с мошеннической схемой, заключили под стражу в Челябинской области. Аферистка приехала в Магнитогорск и забрала у 60-летней пенсионерки 4,4 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Мошенники позвонили пенсионерке якобы из оборонного ведомства и сообщили, что ей полагаются выплаты за погибшего в зоне СВО сына. При этом собеседник верно озвучил содержащуюся в паспорте информацию. После этого женщине стали поступать телефонные звонки от лжесиловиков, которые убедили пенсионерку в том, что ее персональные данные стали известны мошенникам, и сейчас они пытаются оформить на ее имя кредит для спонсирования запрещенной в России организации.

Чтобы избежать уголовной ответственности, женщину уговорили «задекларировать» все имеющиеся в наличии сбережения. Пенсионерка передала 4,4 млн рублей девушке-курьеру для проведения необходимых процедур. По заверению аферистов, деньги ей должны были вернуть через несколько часов. Однако этого не произошло.

Полицейские Магнитогорска установить личность курьера и задержали ее в Омске. Девушка признала свою вину.