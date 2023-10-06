Девушка из Кыштыма потеряла 50 тысяч рублей на платформе для заработка

Потерпевшая полагала, что пополняет свой баланс

В Кыштыме 23-летняя девушка стала жертвой мошенников и потеряла 50 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Потерпевшая получила в мессенджере предложение о дополнительном заработке, по указанной ссылке перешла на сайт поднятия рейтингов различных приложений и прошла «обучение». Для заработка было необходимо проходить задания на платформе, тогда на сайте появлялся якобы кошелек, на котором можно видеть свою возрастающую зарплату.

«Однако на сайте могло в любой момент появиться окошко с надписью „комбо-задание“. В этом случае с баланса заработанных средств списывалась определенная сумма, которую случайным образом выбирала сама платформа, а чтобы вновь пополнить баланс, требовалось внести свои, реальные, деньги», — сообщили в региональном полицейском главке.

Девушка пополняла баланс, а когда сумма превысила 50 тысяч рублей, она поняла, что не зарабатывает, а переводит деньги мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Автономная некоммерческая организация «Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области» запустила горячую линию по противодействию телефонным мошенникам: *1593.



Как ранее сообщал наш сайт, юрист Родион Жеков из Магнитогорска отсудил у банка деньги, переведенные мошенникам.

Со злоумышленниками усиленно борются правоохранительные органы и банки, однако, несмотря на профилактические меры, южноуральцы продолжают переводить свои кровные зачастую даже не самым искусным обманщикам. Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.



Звонок от мошенников во время рабочего дня получила журналист Первого областного информагентства. Прочитайте, что из этого вышло.