Девушка-дилер из Свердловской области возила наркотики в Челябинск и Курган

Ей вменяется 71 преступление

В Тракторозаводский районный суд Челябинска направлено уголовное дело девушки-наркодилера из Свердловской области, она возила закладки на Южный Урал и в Зауралье, но была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками подразделения по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Челябинску.

«По версии следствия, 26-летняя наркозависимая обвиняемая, являясь участником организованной преступной группы, занималась распространением наркотических средств путем размещения „закладок“. Обвиняемая извлекала из тайников крупные партии наркотических средств, фасовала на мелкие партии и размещала свертки на территории Курганской и Челябинской областей», — рассказали в полиции.

Всего в ходе работы из незаконного оборота изъято более 800 граммов гашиша и свыше 1,5 килограмма эфедрона.

Девушке вменяется более 70 эпизодов сбыта и покушения на сбыт наркотиков. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.