Девочку-подростка разыскивают в Магнитогорске

Виктория Иргалина не выходит на связь со вчерашнего дня.

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В Магнитогорске ведется поиск девочки-подростка. Виктория Иргалина 2005 года рождения вышла из своего дома, расположенного по улице Карла Маркса вчера, около 15:00. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

«Особые приметы: рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, темные волосы до плеч. Носит очки. Была одета в бежевую парку, серую шапку, черные джинсы и черные угги», — сообщают представители отряда «Легион-СПАС».

Если вы обладаете информацией о местонахождении Виктории Иргалиной, сообщите ее по номеру телефона: 8-908-053-31-26 — Мария или 8-967-869-87-33 — Александр.