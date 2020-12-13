Детская шалость: в Троицком районе загорелся деревянный дом

Избежать трагедии помог пожарный извещатель.

В Троицком районе в посёлке Чкалова загорелся одноэтажный деревянный дом. Несмотря на то, что в помещении находилось несколько человек, никто не спохватился: спасением стала пожарная сигнализация, недавно установленная в доме. Подробнее рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Получив сообщение о пожаре от хозяйки дома, спасатели незамедлительно прибыли на место ЧП. На момент их прибытия горела кровля дома, но пожарные быстро справились с возгоранием и приступили к работе с семьёй, проживающей в этом доме.

«Выяснилось, что данная семья состоит на учете в органах социальной защиты как неблагополучная. И поскольку она входит в так называемую группу риска, было принято решение установить в жилье автономные дымовые пожарные извещатели. Они и спасли чкаловцев»,— рассказали в ведомстве.

Действительно, по словам хозяйки, она находилась на кухне, когда вдруг услышала громкий сигнал извещателя. Прибежав в комнату, она увидела горящий диван. Схватив детей, женщина выбежала на улицу и сразу же позвонила пожарным.

Причины возгорания пока выясняются, однако, по предварительным данным, диван загорелся из-за детской шалости.