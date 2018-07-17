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/ Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе

Соседи не заметили детей в шкафу во время пожара в Агаповском районе

Трагедия произошла из-за электрокипятильников.
сегодня в 14:56
  |  Происшествия

Два маленьких брата 3 и 5 лет, которые погибли в пожаре вечером накануне, 16 июля, находились дома без присмотра взрослых. В этот момент их отец был на работе, а мама ушла в магазин. Дома находилась их старшая сестра, которая успела выбежать из горящего дома.

До приезда огнеборцев помочь малышам пытались жители поселка Субутак, где произошло ЧП. Они дважды забегали в дом, один молодой человек даже заглядывал в шкаф, но из-за дыма и вороха одежды не нашел там детей. По словам экспертов, их удалось бы спасти, если вызов поступил на 10 минут раньше. Сейчас причину пожара продолжают устанавливать специалисты, первые версии уже озвучены.

Испытательная пожарная лаборатория обнаружила на диване в пристрое два включенных в сеть электрокипятильника — хозяйка дома собиралась стирать и начала греть воду. Видимо, перед уходом в магазин она просто забыла их выключить. От включенных электроприборов загорелся диван, затем пол и стена, а дальше огонь ушел на кровлю дома. В этой части дома к приезду пожарных часть крыши уже обрушилась. — сообщили в противопожарной службе Челябинской области.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование взято на контроль руководством следственного управления.

Напомним, трагедия произошла в Агаповском районе. Пожарные за 16 минут справились с огнем, но спасти детей уже не удалось: их тела нашли в шкафу в комнате.

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