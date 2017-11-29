/ Два ребенка-нарушителя оказались под колесами автомобилей в Челябинске

Дети перебегали дорогу в неустановленном месте.

Минувшим днем, 28 ноября, в Челябинске два несовершеннолетних пострадали, попав под автомобили. Первое происшествие произошло около 9:50 в «Парковом». Там водитель «Дэу» сбил 8-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Ребенок получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение. Еще один несовершеннолетний был сбит также на северо-западе Челябинска.

28 ноября 2017 года в 12.50 часов у дома 15 по улице Ворошилова водитель автомобиля ВАЗ-2114, мужчина 1980 года рождения, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте. В результате травмы получил пешеход — мальчик 2001 года рождения. — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Сейчас обстоятельства произошедших наездов выясняют сотрудники Госавтоинспекции.