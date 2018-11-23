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/ Отечественная легковушка вылетела на трамвайные пути в Магнитогорске

Отечественная легковушка вылетела на трамвайные пути в Магнитогорске

Водитель и очевидцы совместными усилиями вытащили автомобиль.
сегодня в 17:47
  |  Происшествия

Отечественная легковушка оказалась на трамвайных путях из-за аварии в Магнитогорске. Инцидент произошел накануне, 22 ноября, возле дома № 199А по улице Советской.

Фотографии с места аварии появились в группе «На дорогах Магнитки» в социально сети «ВКонтакте». На них видно, что «десятка» заехала на рельсы и ударилась в столб. Кроме того, рядом находится еще один участник ДТП — «девятка», задние колеса которой приподняты вверх.

В комментариях в группе отметились и очевидцы ДТП. Они говорят, что сами участники инцидента и проезжающие мимо водители совместными усилиями смогли вытолкнуть автомобиль с рельс обратно на дорогу.

Водители мимо проезжающих машин — все останавливались! И совместными усилиями на руках убрали машину с рельс. Командовала операцией по спасению «десятки» женщина-водитель трамвая. — рассказал Дмитрий Шаблинский.

Все было вчера на высшем уровне, никто не остался равнодушным! С помощью моего мощного троса мы удачно завершили эвакуацию с рельс! Будьте аккуратнее на дорогах! — добавил Владимир Измайлов.

Подробности аварии расписал водитель «девятки». По его словам, ВАЗ-2110 оказался на рельсах, потому что у него отказала одна из деталей.

Он на светофоре развернулся и поехал, не смог бы там сильно разогнаться. Что-то сломалось или колесо лопнуло. Ударился он не сильно. До свадьбы заживет. Парнишка в норме, а вот машина на коленях стоит, без авто остался. — написал в соцсетях Алексей Безруков.

Отметим, в результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

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