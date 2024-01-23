Десятиклассник пытался войти на челябинский вокзал с травматическим пистолетом

Оружие подросток взял без разрешения у отчима

Сотрудники Южно-Уральского линейного управления МВД РФ на транспорте изъяли у подростка травматический пистолет, с которым он пытался войти в здание вокзала, сообщили в пресс-службе управления.

«Изъятый предмет отправили на криминалистическое исследование, которое подтвердило, что это изготовленный промышленным способом пистолет ограниченного поражения МР‑79‑9ТМ, боеприпасы — патроны травматического действия калибра 9 мм», — прокомментировали в ведомстве.

Школьник пояснил, что взял оружие у 52‑летнего отчима для защиты себя и своей девушки.

Сотрудники ПДН в присутствии законных представителей несовершеннолетнего провели профилактическую беседу, рассказав о действующем запрете на пронос любого холодного или огнестрельного оружия на объекты транспортной инфраструктуры.

В отношении подростка и законного владельца пистолета транспортные полицейские составили протоколы по статье 20.10 КоАП РФ («Незаконные изготовление и хранение оружия и патронов к нему»). Мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей и конфисковали у него пистолет.