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/ Нетрезвый водитель сбил идущего в тумане «десантника» на Южном Урале

Нетрезвый водитель сбил идущего в тумане «десантника» на Южном Урале

Погибший брел по проезжей части.
сегодня в 11:20
  |  Происшествия

Мужчина, бредущий по автодороге Миасское-Шадринск, попал под колеса легкового автомобиля. Как сообщают сотрудники ГИБДД, авария произошла на территории Красноармейского района. Пострадавший шел прямо по проезжей части, не страшась движущихся в одном направлении с ним машин. Однако ВАЗ-21 102 не смог объехать нарушителя правил — и сбил его. Водитель, управлявший легковушкой, мог не заметить пешехода из-за плохой видимости.

Водитель, мужчина 1990 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ-21 102, в условиях тумана, совершил наезд на пешехода, идущего по проезжей части дороги в попутном направлении движению автомобилей. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД региона.

Авария произошла в 3 часа ночи. Личность погибшего все еще не установлена. Известно, что это мужчина, около 30−40 лет на вид. В социальных сетях жители Миасского утверждают, что попавший под колеса был десантником. Не исключают и тот факт, что мужчина перед трагедий праздновал День ВДВ.

В обстоятельствах и причинах произошедшего сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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