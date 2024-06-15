Деревообрабатывающий цех горит под Челябинском

Пожар локализован

Утром 15 июня в деревне Казанцево Сосновского района произошел пожар в деревообрабатывающем цехе. Прибывшие спасатели обнаружили горение кровли цеха пилорамы, огонь уже добирался до складируемого материала. Сотрудники МЧС локализовали пламя и приступили к тушению, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Пожар локализован на площади 1400 квадратных метров. Проложена магистральная линия для нужд пожаротушения, работает четыре звена газодымозащитной службы»,— рассказали в ведомстве.

Пострадавших нет, причины возникновения ЧП выясняются.

Накануне пожар вспыхнул на предприятии «ДСТ-Урал» в Челябинске. Внутри цеха загорелись лакокрасочные материалы. Причины пожара также выясняются.