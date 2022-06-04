Дерево упало на проезжую часть в Копейске

Очевидцы посоветовали местным жителям искать пути объезда

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В Копейске на проспекте Славы дерево упало прямо на дорогу и преградило путь автомобилистам. Очевидцы сообщили в об этом в социальных сетях 4 июня.

«Прямо по середине дороги упало дерево. Всему виной сильный ветер. Обошлось без пострадавших. Ищите пути объезда»,— написал автор поста в одном из городских пабликов в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые комментаторы посетовали на то, что в эти выходные наверняка у кого-то запланированы свадьбы, а дерево перекрыло именно ту дорогу, которая ведет к ЗАГСу.

В управлении благоустройства города уточнили, что дерево будет убрано с проезжей части в ближайшее время.

В мае на Северо-Западе Челябинска из-за непогоды дерево упало прямо на припаркованные автомобили. Местные жители жаловались на то, что управляющая компания долгое время не предпринимала никаких действий.