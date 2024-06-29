Дерево упало на детскую площадку после ливня в Челябинске

Никто не пострадал

Челябинскую область накрыли сильные дожди, порывы ветра и грозы. В областном центре от стихии пострадала детская площадка в Ленинском районе. Там на качели упало крупное дерево. Фотографиями поделились читатели «Первого областного».

Все произошло во дворе дома по адресу Новороссийская, 88. От порывов ветра дерево вывернуло под корень и отбросило на игровую площадку. Ствол и ветви придавили лавочки, урну и детский городок в виде кораблика.

Как передают очевидцы, после разгула стихии никто не пострадал.